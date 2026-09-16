Тернопільським нардепам подобається швидкість і не дуже — великі штрафи

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15348, який передбачав посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема збільшення штрафів за перевищення швидкості. Під час розгляду документа необхідної кількості голосів не набрали, про це повідомляє народна депутатка Інна Совсун.

Згідно даних, оприлюднених на сайті Верховної ради, серед нардепів від Тернопільщини двоє підтримали законопроєкт, троє не голосували, а двоє були відсутні.

Зокрема:

Андрій Богданець — «Слуга народу» — не голосував ;

— «Слуга народу» — ; Ігор Василів — «Слуга народу» — не голосував ;

— «Слуга народу» — ; Іван Чайківський — самовисування, депутатська група «Партія «За майбутнє»» — відсутній ;

— самовисування, депутатська група «Партія «За майбутнє»» — ; Микола Люшняк — самовисування, депутатська група «Довіра» — не голосував ;

— самовисування, депутатська група «Довіра» — ; Володимир Гевко — «Слуга народу» — за ;

— «Слуга народу» — ; Людмила Марченко — «Слуги народу» — відсутня ;

— «Слуги народу» — ; Іван Калаур — «Слуги народу» — за.

15 вересня під час сигнальних голосувань за законопроєкт №15348 депутати двічі не набрали необхідної кількості голосів: спочатку — 221 «за», а під час другого голосування — 210. За рішення необхідно щонайменше 226 голосів.

Законопроєкт №15348 стосувався посилення відповідальності за дії, що призводять до травматизму та смертності на дорогах. Його розгляд у парламенті розпочався 15 вересня, а 16 вересня Верховна Рада не підтримала документ.

Після цього депутати також не підтримали альтернативний законопроєкт №15348-1.