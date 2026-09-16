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На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік

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15 вересня о 23:59 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Коршилівка Підволочиської територіальної громади Тернопільського району.

Площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Вогонь знищив покриття та перекриття будинку, меблі й речі домашнього вжитку, а також пошкодив стіни.

На місці пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка, 1962 року народження.

До ліквідації пожежі залучили черговий караул 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення на місці працювала ланка газодимозахисної служби.

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