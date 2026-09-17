“росія прийняла Україну й вигодувала гадюку, а ракети запускає дявол”: віряни УПЦ МП у Почаєві знову шокують (відео)

Почаївська лавра — «форпост руського міра» на заході України продовжує шокувати українців. Віряни УПЦ МП, які її відвідують, озвучують антиукраїнську та антисемітську риторику і відкрито підтримують РФ.

Журналісти «Громадського» вже вдруге за час повномасштабної війни відвідали Почаїв і поділилися новими «перлами» від прихильників «руського міра» на заході України.

Багато вірян агресивно ставляться до журналістів, відмовляються спілкуватися і навіть намагаються вибити з рук камеру. Річ в тім, що вищі церковні ієрархи МП уже попередили своїх вірян про «провокації», звеліли бути обережними зі ЗМІ і не патякати зайвого. Проте деякі прихильники МП все ж видають свої шокувальні проросійські погляди на п’ятий рік повномасштабної війни.

«Диявол не спить. То диявол запускає ці ракети. То не вони (росіяни — ред.), не росія. То диявол заволодів світом, бо віра ослабла. Диявол керує всім світом. То не російські, а диявольські ракети», — каже жителька Тернопільщини Марія, коли журналісти питають її думку про російські обстріли українських святинь.

На її думку, війна в Україні сталася «через гріхи» і через те, що «віра ослабла».

«Одне одного знищуємо. Нікуди не годиться. Колись була триєдина Русь: Велика Русь, Біла Русь і Мала Русь. Коли Україну приєднали до росії, був єдиний союз. росія прийняла, виходила, вигодувала гадюку. А тепер вона з нею воює», — додає російською монах Севастян, який як паломник прибув сюди з Одеси.

«Ця війна — на духовній основі, а не на політичній. Чому вона почалась? Бо в людей немає страху Божого та ієрархії цінностей» — стверджує Павло, паломник із Вінниччини.

Він повторює тези російської пропаганди, мовляв, у війні винна не росія, а Америка, яка зробила «Україну полігоном». Зокрема, щоб «тестувати свої технології».

Крім того, Павло називає росіян «заблудлими братами».

«Вони як були браття і сестри, так і залишаться», — каже чоловік і додає, що це «масони» посварили українців і росіян.

Крім того, віряни УПЦ МП, як виявилося, ще ті антисеміти. Винними у всіх бідах під стінами древнього Успенського собору лаври називають євреїв.

«Іде війна на православ’я. Хочуть знищити православ’я — собори закрити, церкви закрити. Якби (президентом — ред.) був не Зеленський, а Кирило, Гаврило чи Степан, то не було б війни. А чому? А ж*ду треба війна. Бо він гроші просить в Америки і Європи. А з цих грошей щось іде на зброю, а щось — у їхні кишені… Ж*довщина. Знаєш, які пенсії у ж*дів (євреїв — Ред.)», — стверджує згадуваний нами вище монах Севастян з Одеси.

Крім того, журналісти помітили нові зображення російських святих — Ксенії Петербурзької, Матрони Московської і Олександра Невського — на відносно свіжих стінописах в Успенському соборі лаври.