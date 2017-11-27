Хто буде рятувати річки на Тернопільщині?

Вчора, 24 листопада, був на засіданні депутатської комісії Обласної ради з питань екології. Комісія мала розглянути два листи Громадської організації «ЕКОАЛЬЯНС» у яких було висвітлено катастрофічний стан водних ресурсів області та проблеми забруднення поверхневих вод (річки, ставки) каналізаційними стоками. Окрім описової частини ми запропонували конкретні організаційні заходи по обох питаннях.

Для того, щоб було зрозуміло про що йдеться мова, даю витяг пропозицій.

Враховуючі наведені факти просимо:

– Надати доручення обласному управлінню водних ресурсів, Районним державним адміністраціям, Районним радам, Об’єднаним громадам зробити аналіз стану поверхневих вод області з вказанням річок, ставків, які всохли та знаходяться на межі всихання.

– Визначити річки, які потребують першочергової чистки русел від замулення та фінансові потреби на проведення робіт.

– Передбачити обласним бюджетом на 2018 рік потреби фінансування водної галузі області.

– Поставити питання перед Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України про потреби фінансування з Державного бюджету України Програми розвитку водного господарства, водно – екологічного оздоровлення природного середовища області на період до 2021 року.

– В зв’язку із передачею функцій надання дозволів на спец водокористування від Обласного управління екології та природних ресурсів до Державної агенції водних ресурсів України, поставити питання щодо оцифрування дозволів на спецводокористування попередніх років, які залишилися в обласному управлінні екології та природних ресурсів області та долучити її до інформаційного ресурсу Державного агентства водних ресурсів України. Зробити цю інформацію публічною в області.

– Зобов’язати Обласне управління екології та природних ресурсів, відкрити сторінку на своєму сайті стану водних ресурсів області.

Про проведену роботу проінформувати громаду області.

По забрудненню

– Вирішити питання фахового супроводу при прийнятті рішень фінансування будівництва очисних споруд та персональної відповідальності.

– Скласти перелік підприємств які не мають очисних споруд, або які не працюють у необхідному режимі з визначенням об’ємів стоків та їх складу, визначити терміни усунення недоліків.

– Запровадити інвентаризацію стоків з приватних садиб з формуванням бази даних у місцевих водоканалах.

– Запровадити систему контролю за роботою машин, які забирають стоки з приватного сектору.

– Забов’язати Обласну державну екологічну інспекцію надати приписи на будівництво та реконструкцію очисних споруд підприємствам, які того потребують.

– Вирішити питання повного доступу до цієї інформації для громади області.

– Зобов’язати Обласне управління екології та природних ресурсів,

Обласну державну екологічну інспекцію на своїх сайтах відкрити сторінки стану водних ресурсів області та стоків водокористувачів.

Розглянути поставлені питання на профільних комісіях, та прийняти відповідні рішення. Листи були підписані знаним фахівцем в Україні з водних питань, завідувачем кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету, доктором наук, професором В. Грубінко

Викладена інформація є дуже важливою для життєдіяльності у регіоні та торкається кожного, оскільки мова йде про загрозу зникнення води на певних територіях області.

Ми розраховували на серйозну розмову з прийняттям практичних рішень.

Але виявилося, що це не дуже зацікавило присутніх депутатів. Чи то не читали листів перед засіданням, чи немає повного усвідомлення проблем.

На засіданні були присутні: начальник обласного управління екології та природних ресурсів області п. Сингалевич О.В., заступник начальника обласного управлінні водних ресурсів області п. Вівчарук Я.Д.

Жоден з них не включився в обговорення проблем та не підтримав пропозиції. Водники доповіли :– русла річок чистять, каналізаційні стоки не несуть загрози, річки самоочищаються. Усе добре і дуже добре…Просто жах.

Навіть не було зазначено, що протягом 3 років обласна Програма розвитку водного господарства не фінансується та витрачено 70 млн. грн.. на будівництво очисних споруд не ефективно.

Ситуація показала, що існуючі структури працюють не для вирішення проблем, а для самозбереження. Шкода, така є сутність.

Ми з таким підходом не погоджуємося. Будемо просити голову комісії п.Гадза Петро Івановича ще раз повернутися до цього питання.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

25.11.2017р.