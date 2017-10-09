Іван Чайківський: настав час великих інвестицій в Тернопільську область

Проблему поводження з відходами та збереження довкілля обговорив генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський з представниками української компанії “Waste to Energy Corp.” та їхніми ндійськими партнерами “Kankyo cleantech” і “Нугрін”, повідомляють на сайті компанії (http://agroprodservice.com.ua/2017/10/05/ivan-chajkivskyj-nastav-chas-velykyh-investytsij-v-ternopilsku-oblast/).

«Сьогодні тема утилізації всіх видів сміття є однією з ключових, коли ми говоримо про екологію в нашій державі. Сортування відходів, їхнє захоронення на полігонах – це напів кроки, бо не вирішують цієї проблеми повністю, – вважає Іван Адамович. – Пропозиція інвестувати в завод, де найсучаснішим методом утилізуватимуть відходи, це інвестиція в екологічно чисте наше майбутнє. Тим більше, що завод перероблятиме всі види відходів, включаючи медичні».

За словами керівника «Агропродсервісу», підприємство ставить найвищі пріоритети у своїй роботі, коли йдеться про збереження довкілля.

Представники інвесткомпаній, в свою чергу, повідомили, що завод, переробляючи сміття, вироблятиме електроенергію та склошлак.

«Потужності заводу розраховані на переробку 100 тон побутових відходів в день і генеруватиме 12-15 МВатт електроенергії в годину. – повідомив Тарас Ковальчук. – Тому ми зацікавлені в надійних партнерах, які продукують відходи та дбають про збереження довкілля».

Сторони висловили сподівання, що після завершення будівництва заводу, продовжать переговори, щоб тісніша співпраця давала взаємовигідні результати.