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Громада одного з найбільших сіл Шумського району перейшла до Православної Церкви України

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Парафію Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району прийнято до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Відповідний указ архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор підписав 25 січня, повідомляють на сайті єпархії.

Збори релігійної громади одного з найбільших сіл Шумщини відбулися 20 січня. 90% присутніх на них підтримали рішення про зміну канонічної приналежності громади. Зборам передував збір підписів за це рішення. За перехід з УПЦ Московського патріархату до помісної Церкви виступили близько 900 мешканців Суража.

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці стала п’ятою у Шумському районі і дев’ятою в області, котра офіційно приєдналася до незалежної Української Церкви.

Раніше під юрисдикцію Православної Церкви України перейшли парафії Радошівки, Брикова, Онишківців і Кордишева Шумського району, Гніздичного на Збаражчині та Розтоків на Кременеччині, а також дві парафії у Трибухівцях Бучацького району.

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