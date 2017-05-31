Кульова блискавка залетіла у хату на Тернопільщині

16 травня був сонячний день, аж раптом по обіді почався дощ з грозою. Під час громовиці у хаті жительки села Котюжини Неоніли Панчук появилася кульова блискавка.

– Я зайшла до хати, як тільки почався дощ, – розповіла жінка. – Тримала в руках якесь сміття і хотіла викинути його в піч, щоб спалити, як раптом з печі вилетіла кругла вогняна куля. Я так і закам’яніла… З переляку не до кінця розуміла, що відбувається, кілька секунд тривали, мов ціла вічність… Добре, що не закрила вхідні двері, то та блискавка вилетіла надвір і там вибухнула. Зять теж бачив, як через двері вилетів якийсь «живий» клубок і розчинився в повітрі з гучним шумом…

Це, напевне, перший випадок появи кульової блискавки у Котюжинах.

На щастя, від непроханої гості не постраждали ні люди, ні побутова техніка. Від гіршого пані Неонілу врятувало, можливо, те, що вона залишилася нерухомою під час появи кульової блискавки, адже коли робила б різкі рухи, то «гостя» могла повестися непередбачувано. Фізики кажуть (зафіксовані конкретні випадки), що різкі рухи людини можуть викликати повітряний потік, по якому згусток енергії полетить цілеспрямовано за вами. Краще затамувати подих.

ГАЛИНА ЧОРНА

Цікаві факти

Кульова блискавка – унікальне природне явище електричного характеру, що може мати вигляд блакитної, зеленої, жовтої чи червоної кулі сантиметрів двадцяти в діаметрі. Вона поширює навколо себе потужне випромінювання невідомої природи, іонізує повітря, може змінювати фізико-хімічні властивості предметів, з якими вступає у контакт. Температура її може сягати 300 тисяч градусів! Дерево при ударі блискавки розколюється і може загорітися. Розкол дерева відбувається внаслідок внутрішнього вибуху через миттєве випаровування внутрішньої вологи деревини. При зіткненні з землею куля пробиває ями до півметра завглибшки та півтора метра діаметром!

Природу цього явища поки не вдалося пояснити. Починаючи з 1900 року, зафіксовано близько 10 тисяч зустрічей людей з кульовими блискавками. Кульова блискавка може породжуватися звичайними блискавками, але може з’являтися і з будь-якого предмета (стовпа, дерева, вершини гори). За зовнішнім виглядом вона нагадує кулю, але зустрічаються і «диски», і «груші», і «тарілки». Діаметр кульової блискавки становить від 5 до 100 сантиметрів.

Траєкторія руху кульової блискавки хаотична. Її пересування як по небу, так і по землі супроводжується гучними звуками, тріском, писком. Термін дії кульової блискавки коливається від 10 секунд до 5 годин, після чого вона вибухає.

Якщо ви у приміщенні під час грози, то насамперед зачиніть вікна, двері, димарі та вентиляційні отвори; не розпалюйте піч, тому що високотемпературні гази, які виходять з димаря, мають низький опір; не слід умиватися над раковиною, в жодному разі не можна приймати ванну; не користуйтесь телефоном, стаціонарним теж – блискавка іноді влучає у натягнутий між стовпами провід; не стійте біля вікна, вимкніть телевізор, радіо, інші електроприлади; не підходьте близько до електропроводки, водостоків з дахів, антен, не торкайтесь металевих конструкцій, металевих електроопор, опор мостів, дротяних огорож.

Пам’ятайте, що блискавка ніколи не потрапляє в чагарник, краще сховайтеся під ним. У полі при відсутності укриття (будівлі) не лягайте на землю, підставляючи електричному струму своє тіло, а присядьте навпочіпки у виямці чи низині, обхопивши ноги руками та пригнувши голову. Земля у заглибленні має бути сухою, волога земля сильніший провідник. Не можна ховатися в одиноких спорудах, хатинах, наметах, тим паче серед острівців дерев.

Добрий Самарянин