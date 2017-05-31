Молодик з Тернопільщини має проблеми через 200 гривень

21-річному жителю Підволочищини правоохоронці інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Раніше проблем із законом парубок не мав, цього ж разу втрапив у поле зору поліцейських через необдуманий вчинок. Як пояснює сам підозрюваний, він зайшов в один з барів райцентру, аби купити пива. В середині нікого не було, а на барній стійці лежали двісті гривень, які залишила без нагляду власниця закладу. Хлопець спокусився на легку наживу миттєво.

Власниця одразу ж виявила зникнення грошей, які наготувала, щоб розрахуватися з постачальником, а виглянувши у вікно, помітила, як молодик тікає. Жінка одразу ж звернулася із заявою про викрадення грошей до правоохоронців. Остатні ж оперативно встановили особу крадія.