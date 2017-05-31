У Тернополі активізувалися злодії на двоколісники

З настанням тепла більшість тернополян пересіли на двоколісний транспорт. Однак про заходи безпеки більшість краян забувають.

Щодня на лінію «102» надходять звернення громадян, які потерпіли від рук велозлодіїв. Аби зекономити час, мешканці обласного центру залишають свої велосипеди в під’їздах, в сушарнях та на сходових клітках, а зранку виявляють їх відсутність.

Як повідомлялось раніше, жителька Тернополя потерпіла від рук крадія. Вона залишила двоколісник сина в сушарні. Рівно через добу транспорт зник.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець. Чоловік вже неодноразово попадав в поле зору правоохоронців за майнові злочини. Підозрюваний у скоєному зізнався. Викрадене майно продав, а кошти витратив на власні потреби.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.