У Тернополі провели акцію «Крим – це Україна»

Україна відзначила 73-ті роковини від початку депортації кримських татар з півострова. У знак солідарності з кримськими татарами у центрі Тернополя 18 травня провели акцію. Організувала захід Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Наші активісти облаштували патріотичну фотозону. На фоні напису «Крим – це Україна» фотографувалися усі охочі. До акції долучилися тернополяни різного віку», – розповів керівник Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Депортація кримських татар стала однією із найбільш злочинних дій Радянського союзу. І, на жаль, три роки тому, коли Росія анексувала півострів, ми стали свідками нової неоголошеної депортації кримських татар. Крим – це невід’ємна частина України. Позиція нашої держави щодо деокупації півострова чітка – Україна здійснюватиме це політико-дипломатичним шляхом. Надзвичайно важливо, що наша країна має підтримку світу. Україна вже остаточно стає частиною єдиного європейського простору. Підтвердженням цього є те, що 17 травня у Страсбурзі відбулося урочисте підписання угоди про безвізовий режим з ЄС».