Микола Шпаковський відзначений нагородою за службу в 68-й єгерській бригаді

Журналіст Микола Шпаковський, який наразі служить у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша, отримав «Хрест воїна єгеря» другого ступеня.

Про нагороду він повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши:

«Служу Українському Народові 🫡🇺🇦»

Нагорода «Хрест воїна єгеря» присуджується за видатну службу та особисту мужність військовослужбовців єгерських підрозділів.

Його приклад надихає поєднувати громадянську активність і військову службу, підтверджуючи, що захист держави – справа кожного українця.