На війні загинув захисник Руслан Бак з Тернопільщини

Знову гірка звістка сколихнула Вишнівецьку громаду, повідомляють на сторінці гррмади.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк із с Малі Вікнини, старший сержант Бак Руслан Миколайович, 07 грудня 1976 року народження.

Руслан Миколайович служив командиром 1 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 7 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону військової частини А****.

Вірний військовій присязі, проявивши незламність, стійкість і мужність, 30 червня 2026 року він загинув поблизу населеного пункту Злагода Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України.

Ще одне життя, віддане за наше право жити на рідній землі, за свободу і майбутнє України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Руслана Миколайовича.

Світла пам’ять Захиснику України. Вічна слава Герою.