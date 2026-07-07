На Кременеччині п’яна водійка збила шестирічного хлопчика на квадроциклі: у крові виявили 2,65 проміле алкоголю

На Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої тяжко травмувався шестирічний хлопчик. За даними правоохоронців, за кермом автомобіля перебувала нетвереза водійка.

Аварія трапилася 6 липня у селі Бонівка Кременецького району. За попередньою інформацією, 34-річна жінка, керуючи автомобілем Dacia Logan, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Водійка виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з дитячим електроквадроциклом, яким керував шестирічний хлопчик.

Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми та була госпіталізована до медичного закладу.

Як повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, результати медичної експертизи показали, що в крові водійки було 2,65 проміле алкоголю, що більш ніж у 13 разів перевищує допустиму норму.

Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння.

Правоохоронці вкотре наголошують: керування автомобілем після вживання алкоголю створює смертельну небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.

За словами Сергія Зюбаненка, особливо трагічними є випадки, коли через безвідповідальність дорослих потерпають діти.

Обставини аварії встановлюють слідчі.