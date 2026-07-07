У Підволочиську третю добу гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі

У селищі Підволочиськ Тернопільського району вже третю добу триває ліквідація пожежі на території сміттєзвалища. Загоряння виникло 5 липня, а рятувальники продовжують боротьбу з осередками тління.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, повідомлення про пожежу надійшло о 13:32 5 липня. Загоряння сталося на території паспортизованого сміттєзвалища.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі становила близько 900 квадратних метрів. Гасіння ускладнювалося тим, що сміття тліло окремими осередками на глибині до трьох метрів.

У ДСНС зазначають, що ліквідація таких пожеж потребує значних ресурсів, великої кількості води та залучення спеціальної техніки.

Вже 5 липня рятувальникам вдалося локалізувати займання та не допустити поширення вогню на більшу площу.

Наступного дня роботи продовжилися. До ліквідації пожежі залучили 17 рятувальників, чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, фахівців сектору безпілотних систем Головного управління ДСНС, а також допоміжну техніку місцевих підприємств і комунальних служб.

Завдяки проведеним заходам площу активного тління вдалося зменшити з 900 до 500 квадратних метрів.

Станом на 7 липня роботи з ліквідації пожежі тривають. На місці працюють 14 рятувальників, чотири одиниці техніки ДСНС та ще чотири одиниці допоміжної техніки.

У ДСНС наголошують, що ситуація перебуває під контролем. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Рятувальники також закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, адже в умовах спекотної та сухої погоди навіть незначне займання сухої рослинності чи сміття може швидко перерости у масштабну пожежу.