Маскували пні землею: на Тернопільщині викрили групу нелегальних лісорубів

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, обвинувачених у незаконних порубках лісу, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчинених організованою злочинною групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, місцевий житель організував нелегальний бізнес із продажу деревини породи «дуб», до якого залучив кількох знайомих. Упродовж квітня–серпня 2024 року «чорні лісоруби» без жодних дозволів вирубували дерева на території Буданівського лісництва філії «Кременецьке лісове господарство» ДП «Ліси України». Щоб уникнути викриття правоохоронцями та контролюючими органами, чоловіки ретельно маскували сліди свіжих вирубок — присипали пні зрізаних дерев землею.

Свіжозрубану деревину різали на колоди та перевозили на територію одного з підприємств Козівської ОТГ. Там у заздалегідь облаштованому місці вони розпилювали, сортували та зберігали деревину з метою подальшого продажу.

Наприкінці серпня 2024 року правоохоронці викрили зловмисників під час підготовки до транспортування чергової партії незаконно зрубаної лісопродукції.

За попередніми підрахунками, незаконна вирубка завдала довкіллю збитків на суму понад 3,4 млн грн. Прокурор подав до суду цивільний позов у кримінальному провадженні на вказану суму.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР Національної поліції України, із залученням спеціалістів внутрішньої безпеки ДП «Ліси України».