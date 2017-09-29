Медикам на Тернопільщині виплатили зарплату за липень, і то лише 15%

Через постійні заборгованості із заробітної плати та можливе припинення діяльності Вишнівецької комунальної районної лікарні у зв’язку з медичною реформою колектив лікарні кілька разів вдавався до акцій протесту.

Активність медиків, як правило, рятувала ситуацію, змушувала місцеві органи влади терміново реагувати і шукати кошти для виплат, однак проблема нікуди не поділася. За липень цього року, каже головний лікар медичного закладу Сергій Стецюк, працівникам виплачено 15% місячної зарплатні – і все, рахунки лікарні порожні. А на календарі – вересень.

Адміністративна реформа, очікування реформ у медицині, децентралізація ставлять медичні заклади, подібні до Вишнівецької РКЛ, у ще більш невизначене становище. Лікарня у смт. Вишнівець має статус районного комунального закладу, належить до компетенції Збаразької райради. Разом з тим, розташування в адміністративному центрі Вишнівецької ОТГ логічно окреслює для закладу можливість підпорядкування в майбутньому об’єднаній територіальній громаді.

– Лікарня у Вишнівці, маючи районне підпорядкування, обслуговує не лише 8 тисяч жителів громади, а ще майже 12 тисяч мешканців сіл Збаразького району, – каже заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк. – Свої зобов’язання перед медичною сферою громада виконала, 6 мільйонів гривень державної медичної субвенції, які в цьому році надійшли з Києва в бюджет ОТГ, передані в районний бюджет, який фінансує комунальні заклади районного підпорядкування.

Вишнівецька районна лікарня – це великий майновий комплекс, введений у дію у 70-х роках як новозбудований типовий лікувальний заклад, розрахований на 240 ліжко-місць. Постійні кризи в економіці України позначилися і на його матеріальних можливостях, і на лікувальній базі далеко не кращим чином. У результаті кількість ліжко-місць скоротилась до 70, медичний персонал зменшився майже вдвічі – до 120. Грошей на осучаснення лікувально-діагностичної бази впродовж багатьох років держава не виділяє взагалі, а проблеми з виплатою зарплати свідчать, по-перше, що «дрібні» оптимізації результату не дають, а, по-друге, що Вишнівецька лікарня підійшла до межі, за якою – прийняття радикальних рішень.

Так вважає і голова Збаразької районної ради Світлана Боднар: «Ресурси районного бюджету обмежені. Звернення депутатів райради до Кабінету Міністрів про надання додаткових коштів для утримання комунальних закладів району поки що безрезультатні. До того ж є Збаразька центральна районна лікарня, яка також потребує постійної фінансової підтримки».

На звернення депутатів Збаразької районної ради про надання додаткових коштів на заробітну плату та оплату за енергоносії, в т. ч. і для Вишнівецької лікарні, з Кабінету Міністрів надійшла відповідь, мовляв, «місцеві бюджети Збаразького району на даний час мають на своїх рахунках понад 20 мільйонів гривень, отож, фінансуйте, що вам треба». Це, наголошує Світлана Боднар, кошти, які мають на рахунках сільські ради району. «До кінця 2017 року, поки не запрацює нове законодавство про медичну реформу, – резюмує Світлана Миколаївна, – спільно з керівництвом Вишнівецької об’єднаної громади та сільськими радами, мешканців яких обслуговує Вишнівецька лікарня, знайдемо вихід для погашення боргів із зарплати працівникам цього закладу».

Лікувальний заклад громаді потрібен, адже як до Збаража, так і до Кременця чи Тернополя їхати місцевим сільським жителям далеко. Тим паче, що лікарня є. Однак, з нинішніми потребами для її забезпечення, які в рік виливаються у суму понад 10 млн грн, громада взяти на свій баланс цей заклад зараз не готова. Інша річ, якби довколишні сільські ради, котрим надано пропозицію про об’єднання в складі Вишнівецької ОТГ, прийняли рішення про об’єднання. Мова йде про села, які входять у Раковецьку, Великовікнинську, Залісецьку, Коханівську, Зарудянську, Дзвинячанську сільські ради, мешканців яких і обслуговує лікарня у Вишнівці. А для збереження закладу таке розширення громади є вкрай актуальним.

Ганна МАКУХ

Газета “Сільський господар плюс”