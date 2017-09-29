Новини Тернополя 

Сьогодні тернопільський економічний університет відзначає знакову подію

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29 вересня 2006 р. відбулася знакова подія в історії Тернопільського державного економічного університету.  Про це пише у мережі Фейсбук ректор закладу Андрій Крисоватий.

Указом Президента України Віктора Ющенка, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Тернопільського державного економічного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Тернопільському державному економічному університету присвоєно статус національного.
Високий статус Тернопільського національного економічного університету зобов’язує його колектив з особливою відповідальністю ставитися до своєї праці, вдосконалювати навчальний процес відповідно до вимог часу.

  • Щиро вітаю усіх, хто творив і продовжує творити літопис звершень нашого вищого навчального закладу! – пише ректор.

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