На Тернопільщині виправдали директорку гімназії, яку обвинувачували у службовому підробленні

Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив виправдувальний вирок щодо директорки Сапанівської гімназії. Її обвинувачували у службовому підробленні через відомості про освіту вихователя в тарифікаційному списку.

Про це 8 жовтня повідомив адвокат Віталій Сідоров, який представляв інтереси директорки. Йдеться про справу № 601/895/26.

За словами адвоката, обвинувачення стосувалося зазначення в тарифікаційному списку інформації про те, що вихователь має вищу освіту. Орган досудового розслідування кваліфікував ці дії за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Віталій Сідоров стверджує, що суд не встановив умисного службового підроблення та заподіяння шкоди. За його словами, тарифний розряд вихователя залишився десятим, незаконного збільшення виплат не було, а бюджетних коштів не втрачено.

Адвокат наголосив, що для кримінальної відповідальності необхідно довести склад правопорушення, а неточність у документі сама по собі не означає вчинення злочину.

Виправдувальний вирок, за словами захисника, став для його клієнтки можливістю відновити добре ім’я.