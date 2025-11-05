На Теребовлянщині через ревнощі чоловік ледь не зарізав сусіда: нападника затримали

4 листопада 2025 року на Теребовлянщині сталася жахлива подія: через ревнощі та алкоголь чоловік ледь не вбив свого сусіда. Інцидент стався в селі Глещава, де на спецлінію місцевої поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її співмешканець завдав кілька ножових поранень сусідові.

Подія сталася через алкоголь і ревнощі

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та бригада екстреної медичної допомоги. У ході перевірки з’ясувалося, що як нападник, так і його жертва перебували у стані алкогольного сп’яніння. За попередніми даними, конфлікт виник через особисті ревнощі, що в результаті призвело до нападу.

Завдано два ножових поранення

Під час сварки нападник завдав два ножових поранення своєму сусідові: одне — в область серця, інше — біля легень. Потерпілий, 55-річний чоловік, був негайно доставлений до лікарні. Завдяки оперативним діям медиків, йому вдалося врятувати життя. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні.

Затримання нападника

Поліція затримала підозрюваного за статтею 208 КПК. У ході слідства він зізнався у скоєному. Чоловіку інкримінують замах на вбивство (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Триває розслідування, поліція встановлює всі обставини інциденту.

Цей випадок є ще одним нагадуванням про небезпеку алкогольних конфліктів та важливість контролю своїх емоцій у таких ситуаціях.