На Теребовлянщині – новий очільник відділу поліції

Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Теребовлянського відділу поліції Сергій Михайлович Осадця. 2 вересня нового керівника особовому складу підрозділу представив начальник ГУНП в області Олександр Богомол.

Підполковник поліції Сергій Осадця народився 19 червня 1986 року. За фахом юрист, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Львівський національний університет імені Івана Франка. В правоохоронних органах з 2005 року. Працював у слідчих підрозділах Нацполіції області. До призначення на нову посаду очолював слідче відділення Тернопільського районного відділення поліції.

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