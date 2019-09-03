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На Теребовлянщині – новий очільник відділу поліції

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Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Теребовлянського відділу поліції Сергій Михайлович Осадця.  2 вересня нового керівника особовому складу підрозділу представив начальник ГУНП в області Олександр Богомол.
Підполковник поліції Сергій Осадця народився 19 червня 1986 року. За фахом юрист, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Львівський національний університет імені Івана Франка. В правоохоронних органах з 2005 року. Працював у слідчих підрозділах Нацполіції області. До призначення на нову посаду очолював слідче відділення Тернопільського районного відділення поліції.

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