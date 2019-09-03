У місті на кордоні з Тернопільщиною біля храму розмістили білборд із написом «Смерть москалям»

У Волочиську прихильники «ПЦУ» зустріли хресний хід в Почаїв біл-бордом з написом «Смерть москалям».

22 серпня 2019 року парафіяни Покровського храму «ПЦУ» м. Волочиськ Хмельницької області, готуючись до зустрічі хресного ходу з Кам’янця-Подільського в Почаїв, розмістили біля будівлі своєї церкви біл-борд з написом «Смерть москалям». Відповідні фото опублікувала прес-служба Чернівецько-Буковинської єпархії у себе на сторінці у фейсбук 1 вересня.