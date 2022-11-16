12:56 | 16.11.2022
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На Тернопільщині без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів

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У Тернопільській області без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів. Роботи тривають.

Ситуація з електропостачанням на ранок 16 листопада:

▪️м.Київ та область. Заживлено.
▪️Волинська область. Без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів. Роботи тривають.
▪️Житомирська область. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
▪️Івано-Франківська область. Заживлено.
▪️Львівська область. Електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.
▪️Одеська область. Заживлено.
▪️Рівненська область. Заживлено.
▪️Сумська область. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
▪️Тернопільська область. Без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів. Роботи тривають.
▪️Харківська область. Без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів. Роботи тривають.
▪️Хмельницька область. Без електрики перебуває близько 105 тисяч споживачів. Роботи тривають.
▪️Черкаська область. Заживлено.
▪️Чернівецька область. Заживлено.
▪️Чернігівська область. Заживлено.

Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи, – Кирило Тимошенко.

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