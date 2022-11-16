На Тернопільщині без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів

У Тернопільській області без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів. Роботи тривають.

Ситуація з електропостачанням на ранок 16 листопада:



м.Київ та область. Заживлено.

Волинська область. Без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів. Роботи тривають.

Житомирська область. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Івано-Франківська область. Заживлено.

Львівська область. Електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.

Одеська область. Заживлено.

Рівненська область. Заживлено.

Сумська область. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Тернопільська область. Без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів. Роботи тривають.

Харківська область. Без електрики перебуває близько 90 тисяч споживачів. Роботи тривають.

Хмельницька область. Без електрики перебуває близько 105 тисяч споживачів. Роботи тривають.

Черкаська область. Заживлено.

Чернівецька область. Заживлено.

Чернігівська область. Заживлено.



Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи, – Кирило Тимошенко.