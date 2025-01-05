На Тернопільщині горів житловий будинок

04 січня о 08:38 в с. Городниця Скалатської ТГ, Тернопільського району виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено газова плита, морозильна камера, речі домашнього вжитку та перекриття на площі 6 м.кв. Причина виникнення пожежі встановлюються. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24 ДПРП 20 ДПРЧ 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, під час гасіння врятовано дану будівлю.

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