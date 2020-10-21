На Тернопільщині колишнього правоохоронця викрито на збуті вогнепальної зброї

За процесуального керівництва Тернопільської місцевої прокуратури спільно з слідчими ГУНП, за оперативного супроводу працівників внутрішньої безпеки Нацполіції та бійців КОРДу затримано колишнього співробітника міліції за збут вогнепальної зброї.

За версією слідства, пенсіонера МВС- колишнього працівника патрульної міліції викрито під час збуту пістолета «Браунінг 6.35» та гвинтівки ТОЗ-8, за які він отримав 37 тисяч гривень. Під час обшуку в автомобілі зловмисника було виявлено автомат АКС-74 (зі складним прикладом), ПБС (прилад безшумної стрільби) до зазначеного автомата та 128 набоїв до нього.

За місцем проживання пенсіонера правоохоронці виявили та вилучили три дерев’яних ложа для рушниць, набої до гвинтівки системи «Манліхер», затвор та ствол для мисливської рушниці, а також штик-ніж до гвинтівки системи «Манліхер» та штик-ніж до гвинтівки системи «Маузер».

Встановлено, що поціновувач зброї вже притягувався до кримінальної відповідальності за її збут у 2013 році.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури