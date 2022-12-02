На Тернопільщині матір загиблого воїна віддала 100 тис. грн на будівництво храму-пантеону

На Кременеччині матрі загиблого військовослужбовця пожертвувала на зхрам чималу суму грошей.

Про це розповідає “Тернопіль1”.

Галина Грищук пожертвувала 100 тисяч гривень на будівництво храму-пантеону на честь загиблих в російсько-українській війні.

У квітні жінка втратила старшого сина — захисника Сергія Грищука.

Тепер, отримавши виплати від держави, допомагає воїнам-побратимам Сергія, а також місцевим храмам. Впевнена, син був би радий, адже сам завжди всім допомагав.