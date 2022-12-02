Оформлення кредиту онлайн в Україні

У сучасних реаліях, враховуючи нинішню ситуацію в країні, більшість українців потрапили у скрутні фінансові ситуації. Звернутися за фінансовою допомогою можна до будь-яких фінансових установ, але варто заздалегідь порівнювати послуги різних організацій та враховувати особливості своєї кредитної історії.

Багато українців отримують відмову в банківських кредитах через погану кредитну історію, адже будь-який прострочений платіж фіксується і залишає слід на кредитному досьє потенційного позичальника. Вихід із цієї ситуації дуже простий – звернутися за фінансовою допомогою до мікрофінансових організацій. Отримати кредит онлайн у МФО можуть українці з:

● поганою кредитною історією;

● відсутністю довідок про доходи та працевлаштування;;

● відсутністю поручителя чи заставного забезпечення;

● пенсійним віком чи навчанням у вищих навчальних закладах.

Часто люди не бажали звертатися до фінансових установ через впевненість у відмові з різних причин. Мікрофінансові організації знизили свої вимоги та видають як кредит онлайн із поганою кредитною історією, так і будь-який інший кредит із низькою ймовірністю відмови.

Як вибрати кредит онлайн на картку?

1. Перед тим, як почати шукати мікрофінансові організації, варто враховувати свої можливості щодо погашення заборгованості. Кредит онлайн на картку може оформити кожен повнолітній громадянин України, але підписуючи кредитний договір, позичальник зобов’язується вчасно виплачувати кредит з накопиченими відсотками.

Щомісячні платежі за кредитом не повинні бути більше 30-35% від доходу, адже в іншому випадку умов договору вкрай важко дотримуватись.

2. Специфіка мікропозик полягає в їх умовах: невелика сума видається на досить короткий термін. Такий онлайн кредит підходить скоріше для вирішення термінових питань. Видаючи невеликі суми на короткий термін, мікрофінансові організації роблять процентну ставку набагато вищою, ніж це роблять у банках.

3. Вибір МФО займає одну з важливих позицій під час виборів кредитів онлайн. Схожі, але при цьому різні умови та вимоги у кредиторів можуть значно заплутати потенційного позичальника. Організація повинна бути в державному реєстрі, а також мати гарну репутацію.

4. Величезною перевагою МФО є мінімальний пакет документів, який зазвичай складається із посвідчення особи та ідентифікаційного коду. Заявки на оформлення кредиту онлайн на карту варто заповнювати дуже уважно. Завдяки роботі в режимі онлайн можна подати документи і отримати гроші менш ніж за добу.

5. Кредитний договір перед підписанням слід уважно прочитати, а також ознайомитись з графіком погашення заборгованості. Саме договір дозволяє захистити свої інтереси та права, якщо виникають незрозумілі ситуації із кредитором.

Процедура оформлення кредиту полягає у трьох етапах:

● Реєстрація Особистого Кабінету

Для цієї операції необхідно здійснити перехід на офіційний сайт кредитора, відкрити форму реєстрування нового клієнта та ввести такі дані: ПІБ, мобільний телефон та/або емейл, пароль та його підтвердження. У будь-який момент можна змінити пароль для входу в систему. На цьому етапі з’являється обліковий запис. До нього можна прикріпити одну або список карток, через які будуть проводитися грошові операції.

● Оформлення заявки

Щоб оформити заявку, необхідно заповнити стандартну форму, вказавши в ній базову інформацію: критерії кредиту (сума та термін), контактні та паспортні дані, дані банківської картки. Вносити дані необхідно дуже уважно, автоматична система перевірки при найменшому відхиленні (у інформаційному чи граматичному плані) може відразу відмовити у позиці. Рішення організації надходить у формі повідомлення на раніше вказані контактні дані.

● Підписання кредитного договору

Важливий та заключний етап оформлення кредиту. Перед підписанням необхідно ретельно ознайомитись з умовами договору та графіком погашення заборгованості. Якщо позичальника все влаштовує, він може підписати договір в режимі онлайн, ввівши унікальний код, надісланий у вигляді SMS на телефонний номер. Як тільки договір з організацією буде підписано, кошти буде переведено на банківську картку у найближчий час після звернення.

Важливо успішно отримати мікрокредит, якщо в цьому є потреба, але це буде можливим лише за ретельного вивчення умов та правильної оцінки свого фінансового становища.