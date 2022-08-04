На Тернопільщині переселенці працевлаштовуються здебільшого у сферах торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я

За останні 5 місяців 2022 року до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись 1,5 тис. внутрішньо переміщених осіб з регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 1,3 тис. отримали статус безробітного.

За скеруванням служби зайнятості області 236 осіб працевлаштовані. Найбільше у сфері торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я.

На 03 серпня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 616 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного. Серед них найбільше працівників торгівлі – 125; 46 директорів та керівників підприємств чи підрозділів, 41 менеджер, 36 бухгалтерів та економістів; 18 кухарів, кондитерів і пекарів; 17 медсестер, 16 інженерів та ін. Є й фахівці рідкісних професій: аналітик з дослідження товарного ринку, варник сиропів, соків та екстрактів, машиніст екструдера, рибовод, хімік, друкар, художник, геодезист, бариста, фармацевт-косметолог, кореспондент, майстер гірничий, староста, маслороб, мерчендайзер, архіваріус.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.