08:19 | 6.08.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Нетверезий водій Жигулів «наздогнав» мікроавтобус: травмовано двоє людей

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Учора на дорозі Зборів-Козова  між селами Олесино та Геленки Козівської громади сталося зіткнення автомобілів «Volksvagen Transporter»  в салоні якого, окрім водія, перебувало четверо пасажирів та ВАЗ 21063.

З’ясувалося, водій Жигулів – житель села Олесино, 1960 року народження, рухаючись у попутньому напрямку, в‘їхав у мікроавтобус.

До лікувального закладу з травмами було доставлено пасажирку мікроавтобуса та водія Жигулів. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *