Нетверезий водій Жигулів «наздогнав» мікроавтобус: травмовано двоє людей

Учора на дорозі Зборів-Козова між селами Олесино та Геленки Козівської громади сталося зіткнення автомобілів «Volksvagen Transporter» в салоні якого, окрім водія, перебувало четверо пасажирів та ВАЗ 21063.

З’ясувалося, водій Жигулів – житель села Олесино, 1960 року народження, рухаючись у попутньому напрямку, в‘їхав у мікроавтобус.

До лікувального закладу з травмами було доставлено пасажирку мікроавтобуса та водія Жигулів. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу.