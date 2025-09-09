11:49 | 9.09.2025
На Тернопільщині підліток на мотоциклі протаранив бетонну огорожу

8 вересня, близько 18:00, у місті Монастириська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного підлітка. Хлопець, який є жителем місцевої громади, не впорався з керуванням мотоциклом та в’їхав у бетонну огорожу.

Внаслідок аварії підліток отримав численні тілесні ушкодження. Його терміново госпіталізували до лікарні, де йому надається медична допомога. Обставини аварії наразі з’ясовують правоохоронці.

Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах, особливо в умовах погіршеної видимості та несприятливих погодних умов.

