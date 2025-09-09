Три ДТП за день влаштували мотоциклісти на Тернопільщині: п’ятеро травмованих

У понеділок, 8 вересня, на дорогах Тернопільської області сталися три дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких п’ятеро осіб отримали травми, серед них — неповнолітній. Усі аварії сталися за участі мотоциклів, що знову ставить питання безпеки на дорогах для водіїв двоколісного транспорту.

Монастириська: підліток на мотоциклі в’їхав у бетонну огорожу

Перша аварія сталася близько 18:00 у місті Монастириська. 15-річний хлопець, житель місцевої громади, не зміг впоратися з керуванням мотоциклом і врізався в бетонну огорожу. У результаті удару підліток отримав численні травми, і його госпіталізували до лікарні. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Стіжок: зіткнення мопедиста та мотоцикліста

О 21:00 в селі Стіжок Шумської громади сталося зіткнення між мопедом та мотоциклом. Унаслідок аварії травми отримали обидва водії. Деталі події наразі встановлюються. Це ще одна трагедія, яка підтверджує важливість уважності та обережності для всіх учасників дорожнього руху, особливо для мотоциклістів.

Пилява-Новоставці: мотоцикліст з’їхав у кювет

Останній інцидент стався близько 23:00 між селами Пилява та Новоставці Трибухівської громади. 23-річний тернополянин, не впоравшись з керуванням мотоциклом, з’їхав у кювет. У результаті аварії травм зазнали як водій, так і його пасажирка — 18-річна дівчина з Тернополя. Всі учасники аварії були перевірені на вміст алкоголю в крові.

Поліція закликає до обережності на дорогах

Усі транспортні засоби, що брали участь у ДТП, були поміщені на штрафмайданчик. Відбір крові на вміст алкоголю також став частиною слідчих дій. Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють обставини кожної аварії.

В черговий раз поліція наголошує на важливості обережності на дорогах, особливо для мотоциклістів, які часто стають учасниками ДТП через недостатню видимість на дорогах, недостатній досвід водіння чи недотримання правил безпеки.