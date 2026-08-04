На Тернопільщині продавчиня меду втратила майже 70 тисяч гривень через фейкову «безпечну доставку»

24-річна жителька Теребовлянської громади стала жертвою інтернет-шахраїв під час продажу меду через популярний сервіс онлайн-оголошень. Жінка втратила майже 70 тисяч гривень після того, як перейшла за фішинговим посиланням.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, потерпіла розмістила оголошення про продаж меду на одному з маркетплейсів. Невдовзі з нею зв’язався нібито покупець, який запропонував скористатися послугою «безпечної доставки».

Для оформлення операції співрозмовник надіслав жінці посилання, яке зовні нагадувало офіційний сервіс. Перейшовши за ним, продавчиня ввела реквізити банківської картки та інші персональні дані.

Після цього з її рахунку спочатку списали 3429 гривень. Крім того, використовуючи отриману інформацію, шахраї відкрили новий банківський рахунок, через який заволоділи ще 69 458 гривнями.

Загальна сума збитків становить майже 70 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та всі обставини злочину.

У поліції нагадують правила безпеки під час онлайн-торгівлі:

не переходити за посиланнями, які надсилають незнайомці у месенджерах чи чатах;

користуватися лише офіційними сервісами доставки та оплати на платформі оголошень;

не вводити дані банківської картки, CVV-код, паролі та коди підтвердження на сторонніх сайтах;

у разі сумнівів припинити спілкування та перевірити інформацію через офіційні джерела.

Правоохоронці наголошують: справжній покупець не просить продавця переходити за сторонніми посиланнями чи підтверджувати отримання коштів через невідомі сайти. Саме такі схеми найчастіше використовують шахраї, щоб отримати доступ до банківських рахунків.