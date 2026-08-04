У Великій Березовиці під Тернополем зупинили BMW, який мчав 147 км/год

Інспектори зупинили автомобіль BMW, який рухався зі швидкістю 147 км/год.

За кермом перебувала 22-річна жінка. Як з’ясували поліцейські, водійка вже неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

Цього разу на неї винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 50 км/год). Штраф становить 1700 гривень.

У патрульній поліції закликають водіїв не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і неухильно дотримуватися правил.