Новини Тернополя У Великій Березовиці під Тернополем зупинили BMW, який мчав 147 км/год 13:00 | 4.08.202612:25 | 4.08.2026 Redaktor 0 Views Прокоментуй! У селищі Велика Березовиця патрульні під час контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCAM зафіксували грубе порушення правил дорожнього руху. Інспектори зупинили автомобіль BMW, який рухався зі швидкістю 147 км/год. За кермом перебувала 22-річна жінка. Як з’ясували поліцейські, водійка вже неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Цього разу на неї винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 50 км/год). Штраф становить 1700 гривень. У патрульній поліції закликають водіїв не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і неухильно дотримуватися правил. Поділіться: