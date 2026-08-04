16-річний мотоцикліст помер у лікарні після страшної ДТП на Тернопільщині

На Тернопільщині помер 16-річний мотоцикліст, який отримав важкі травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Попри зусилля лікарів, врятувати юнака не вдалося. Він помер у ніч із 3 на 4 серпня.

Нагадаємо, аварія сталася 2 серпня близько 22:20 у селі Городище. За попередньою інформацією поліції, 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом SPARK 125, під час виконання повороту зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz 313.

Унаслідок зіткнення підліток отримав тяжкі травми. Медики боролися за його життя, однак ушкодження виявилися несумісними з життям.

За фактом ДТП слідчі відділу поліції №1 (м. Бережани) здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У поліції вкотре закликають батьків відповідально ставитися до безпеки дітей та не дозволяти неповнолітнім керувати автомобілями, мотоциклами чи іншими механічними транспортними засобами без відповідного права керування, необхідних навичок і досвіду. Правоохоронці наголошують, що такі поїздки становлять реальну загрозу як для самих дітей, так і для інших учасників дорожнього руху.