Понад 5,8 млрд грн на соціальні гарантії: підсумки сплати ЄСВ на Тернопільщині

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – платіж, який формує фінансову основу пенсійної системи та інших важливих соціальних виплат. Від його своєчасної сплати залежать пенсії, допомога з безробіття, а також підтримка громадян у разі нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

За сім місяців цього року платники Тернопільщини перерахували до бюджету 5 млрд 859,8 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Показник доходів вдалося виконати на 107%, що забезпечило ще 381 млн грн додаткових надходжень. А порівняно з січнем-липнем 2025 року ця сума є на 993,9 млн грн (+20,4%) більшою.

Нагадаємо, що є категорії громадян, які звільнені від сплати єдиного внеску. Це зареєстровані на тимчасово окупованих територіях підприємці, наймані працівники (за яких платить роботодавець), пенсіонери, люди з інвалідністю, мобілізовані (на час служби) та ФОП на загальній системі без доходу.