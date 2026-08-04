У Тернополі чоловік кинув металеву пляшку в 11-річну дівчинку: дитина в лікарні

У Тернополі поліцейські встановили особу чоловіка, який травмував 11-річну дівчинку, кинувши в неї металеву пляшку.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що у дворі будинку невідомий чоловік кинув металеву пляшку в голову її доньці.

Дитину госпіталізували до медичного закладу. За попередньою інформацією, лікарі діагностували у школярки забій верхньої та нижньої щелеп.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний житель Тернополя, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він пояснив, що розлютився через поведінку дітей, які, за його словами, насміхалися з нього. У відповідь він жбурнув у їхній бік металеву пляшку з-під пива, яка влучила в 11-річну дівчинку.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).