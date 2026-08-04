«СЗЧ не вирішує проблему, а ускладнює її»: у Тернопільському ТЦК розповіли про законні шляхи

До 20 вересня військові із СЗЧ можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою: що потрібно знати

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 12 червня 2026 року, можуть скористатися спрощеним механізмом добровільного повернення на службу. Програма діє до 20 вересня 2026 року та дозволяє самостійно обрати військову частину і посаду для подальшого проходження служби.

Про це Наталці Андрушко в ефірі Українського радіо Тернопіль розповів начальник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Синенький.

Що вважається самовільним залишенням військової частини

За словами Віктора Синенького, самовільне залишення військової частини (СЗЧ) – це не лише випадок, коли військовослужбовець без дозволу залишає місце служби. До СЗЧ також належить несвоєчасне повернення з відпустки, лікування, навчання чи відрядження без поважних причин.

«Якщо військовослужбовець залишив місце свого перебування, де він мав бути відповідно до наказів командира, без належного дозволу, або не повернувся вчасно з відпустки чи лікування, його дії можуть кваліфікуватися як самовільне залишення частини», – пояснив він.

При цьому закон не визначає мінімального часу відсутності.

«Навіть запізнення на годину за відсутності поважних причин уже може розцінюватися як правопорушення», – зазначив представник ТЦК.

Яка відповідальність передбачена

Якщо військовослужбовець був відсутній до трьох діб, настає адміністративна відповідальність:

арешт на гауптвахті до 10 діб;

за повторне порушення – до 15 діб;

або штраф близько 17 тисяч гривень.

Якщо ж відсутність триває понад три доби, це вже кримінальне правопорушення.

За статтею 407 Кримінального кодексу України передбачене позбавлення волі від 5 до 10 років без альтернативних видів покарання.

Водночас, за словами Віктора Синенького, суд враховує обставини, які спонукали людину до СЗЧ, зокрема проблеми зі здоров’ям, психологічне виснаження чи конфлікти.

«Такі причини можуть бути враховані як пом’якшуючі обставини, однак вони не звільняють військовослужбовця від відповідальності», – наголосив він.

Хто може скористатися спрощеним механізмом

Новий порядок поширюється на військовослужбовців:

Збройних сил України;

Національної гвардії України;

Державної спеціальної служби транспорту.

Обов’язкова умова — СЗЧ має бути вчинене до 12 червня 2026 року включно.

Скористатися програмою можна до 20 вересня 2026 року.

Як працює новий механізм

За словами Віктора Синенького, військовослужбовець може через застосунок «Армія+» самостійно:

обрати військову частину;

обрати бажану посаду;

подати електронний рапорт.

Рапорт розглядають рекрутери обраної військової частини протягом семи днів.

Якщо кандидатуру погоджують, у застосунку з’являється статус «У дорозі».

Після цього військовослужбовець має п’ять днів, щоб прибути до визначеної частини.

«У цей період його не мають права затримувати, оскільки рішення про повернення вже погоджене і він прямує до місця служби», – пояснив начальник групи комунікацій ТЦК.

Якщо не скористатися процедурою

Якщо військовослужбовець перебуває у статусі СЗЧ і не розпочав процедуру добровільного повернення, його можуть оголосити у розшук.

Матеріали щодо таких осіб передаються до:

Військової служби правопорядку;

Державного бюро розслідувань;

Національної поліції.

У разі перевірки документів за наявності відповідних процесуальних рішень людину можуть затримати та доставити до правоохоронних органів.

Чи можна після СЗЧ обрати нову військову частину

Так.

За словами Віктора Синенького, нинішній механізм дозволяє військовослужбовцю самостійно обрати нову військову частину.

До програми входять:

понад 50 військових частин Збройних сил України;

18 частин Національної гвардії;

підрозділи Десантно-штурмових військ;

Сил безпілотних систем;

морської піхоти;

Сухопутних військ;

дві частини Державної спеціальної служби транспорту.

Після призначення військовослужбовця не можуть без його згоди переводити до іншої частини або на іншу посаду протягом шести місяців.

Водночас за власним бажанням він може погодитися на іншу посаду.

Чи потрібно йти в СЗЧ для переведення

Віктор Синенький наголосив, що нині цього робити не потрібно.

За його словами, система переведення через застосунок «Армія+» дозволяє змінити місце служби навіть без погодження командира військової частини.

Після погодження кадровими органами військовослужбовець отримує наказ про переведення.

«Сьогодні існують законні механізми переведення, тому СЗЧ не вирішує проблему, а лише значно її ускладнює», – підкреслив він.

Чим СЗЧ відрізняється від дезертирства

Представник ТЦК пояснив, що стаття 407 Кримінального кодексу (СЗЧ) застосовується тоді, коли військовослужбовець залишає службу, але має намір повернутися.

Натомість дезертирство (стаття 408 КК України) — це залишення служби без наміру повертатися.

Окремо існує стаття 429 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за залишення поля бою під час безпосереднього бойового зіткнення.

За словами Віктора Синенького, саме за цією статтею звільнення від кримінальної відповідальності законом не передбачене.

Чи означає повернення автоматичне закриття кримінальної справи

Ні.

Повернення до військової служби та звільнення від кримінальної відповідальності — це різні юридичні процедури.

Після повернення військовослужбовець разом із командиром має звернутися до правоохоронних органів із відповідним клопотанням. Надалі питання розглядає суд.

Водночас чинне законодавство дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності лише тих військовослужбовців, які вперше вчинили СЗЧ або дезертирство.

Якщо людина самовільно залишала військову частину два чи більше разів, чинне законодавство не передбачає можливості звільнення від кримінальної відповідальності без внесення змін до законів.

Куди звертатися за консультацією

У разі виникнення питань щодо повернення із СЗЧ військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1519.

За словами Віктора Синенького, фахівці надають індивідуальні консультації, адже кожна ситуація потребує окремого розгляду.

«Спрощений механізм діє до 20 вересня. Це хороша можливість повернутися на службу, самостійно обрати військову частину та посаду. Якщо є бажання повернутися — варто скористатися цією процедурою», – підсумував він.