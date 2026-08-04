14:01 | 4.08.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається захисник Василь Янчук з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Янчук Василь Анатолійович відійшов у вічність на 51-му році життя, під час виконання бойового завдання у Харківській області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Василь вважався зниклим безвісти з 19 червня 2025 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *