На Тернопільщині рятувальники за добу ліквідували п’ять пожеж та врятували 50 гектарів урожаю

Минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували п’ять пожеж, чотири з яких виникли на відкритих територіях.

Найнебезпечніша ситуація сталася ввечері у селі Колодне Збаразької громади. Там загорілося сміття, а вогонь на площі 800 квадратних метрів почав швидко поширюватися у напрямку поля. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання полум’я на посіви та врятувати 50 гектарів сільськогосподарських культур.

Ще одна пожежа сталася о 05:31 у місті Заліщики, де загорілася приватна господарська будівля. Вогонь знищив 40 квадратних метрів покрівлі, однак рятувальники не дали пожежі повністю знищити споруду та врятували майно власників.

Також надзвичайники ліквідовували займання на відкритих територіях:

у селі Озеряни Бучацької громади вигоріло 500 квадратних метрів стерні ;

Бучацької громади вигоріло ; у селі Плебанівка Теребовлянської громади вогонь знищив 2 гектари пожнивних залишків ;

Теребовлянської громади вогонь знищив ; у місті Ланівці ліквідовано пожежу на стихійному сміттєзвалищі площею 400 квадратних метрів.

У ДСНС вкотре закликають мешканців області не спалювати суху рослинність, стерню та сміття. Такі пожежі можуть швидко поширюватися, загрожуючи врожаю, майну людей і довкіллю. У разі виявлення займання слід негайно телефонувати за номером 101.