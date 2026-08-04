У Тернополі 11-річний хлопець поцупив велосипед у сусідки. Тепер його чекає кримінал

У Тернополі поліцейські встановили особу неповнолітнього, який викрав велосипед зі сходового майданчика багатоповерхового будинку. Ним виявився 11-річний місцевий житель.

До поліції звернулася мешканка обласного центру із повідомленням про зникнення велосипеда. За словами жінки, невідомий шляхом вільного доступу викрав двоколісник із під’їзду будинку.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що до крадіжки причетний хлопець, який проживає по сусідству. Він безперешкодно зайшов до під’їзду та викотив чужий велосипед.

Речовий доказ поліцейські вилучили.

Як розповідають мешканці будинку, дитина неодноразово потрапляла в поле зору сусідів через різні пустощі — могла взяти чужі речі або нецензурно висловлюватися. Водночас люди часто ставилися до цього поблажливо, адже хлопець проживає лише з бабусею.

За фактом крадіжки правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.