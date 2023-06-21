На Тернопільщині стався витік соляної кислоти

У с. Полотича Козівської ТГ Тернопільського району на автодорозі виникла пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 “єврокубів” із соляною кислотою. Внаслідок пожежі виникла розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини. До місця події направлено відділення радіаційної та хімічної розвідки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту спеціальної аварійно-рятувальної частини та мобільно-оперативна група 2-го державного пожежно-рятувального загону.

Пожежу ліквідовано. Проводиться ліквідація наслідків надзвичайної події.

Соляна кислота — одна з найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості. При попаданні на шкіру кислота викликає сильні опіки, тому при роботі з хлористим воднем потрібно дотримуватися техніки безпеки і бути вкрай уважним.

Рятувальники вжили вичерпних заходів, щоб зменшити небезпеку.

Відділенням радіаційної та хімічної розвідки проведене відкачування кислоти з пошкодженої місткості та подальша її нейтралізація.

Загрози для людей немає.