На Тернопільщині триває набір до підрозділу Нацполіції “Лють”

Відсіч та стримування збройної агресії РФ проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника – усе це основні завдання, які покладатимуться на бійців новоствореного підрозділу Національної поліції. На Тернопільщині триває набір у штурмову бригаду “Лють”.

“Значна частина кандидатів уже пройшли тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники “Люті” здаватимуть нормативи з фізичної підготовки, – розповідає начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Зіновій Кутний. – З кожним кандидатом спілкуються й психологи”.

Одна з вимог до кандидатів, каже командир 2 взводу 1 роти полку спеціального призначення «Сафарі» Віталій Писаній, це мотивація. Майбутні бійці повинні розуміти, що їхнє основне завдання – звільнення України від російських окупантів. В першу чергу до бригади прийматимуть хлопців з військовими спеціалізаціями, а також тих, хто готовий вчитися та освоювати щось нове.

“Люди розуміють, що ми їх готуватимемо. Після проходження навчання вони будуть готові до виконання поставлених завдань. Бажаючих вступати до новостворених підрозділів багато”.

“Якщо ми не захистимо нашу Батьківщину, то це доведеться робити нашим дітям та онукам”, – саме це спонукало Олександра Довгалюка подати заявку на вступ до штурмової бригади “Лють”. Чоловік з 2014 року займається волонтерством. Спочатку він разом з однодумцями возив допомогу на Луганщину та Донеччину, а з перших днів повномасштабного вторгнення почав допомагати мешканцям та бійцям, які знаходилися під постійними обстрілами ворогів. Сьогодні Олександр вирішив вступити до штурмового підрозділу.

“Ми мусимо зробити усе можливе, аби наші діти, наші дружини та батьки почувалися в безпеці та жили в мирі. Тому ми окупанта обов’язково переможемо”.

Заявки для вступу можна подати онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua або ж у Центрах надання адміністративних послуг, що працюють у Бережанах (вул. Банкова, 3), Чорткові (вул. Тараса Шевченка, 21), Теребовлі (вул. Князя Василька, 104 А), Кременці (вул. Шевченка, 56) та в Тернополі (вул. Острозького, 6).

Приєднуйтеся до команди однодумців та перетворіть свою лють на зброю!