У Тернополі зник 10-річний хлопчик

Правоохоронці Тернополя розшукують Фостика Радона Віталійовича 2011 року народження.

18 листопада в чергову частину територіального підрозділу поліції надійшло повідомлення про те, що малолітній хлопець не повернувся додому з навчання.

Прикмети: зріст 140 см., худорлявої статури. Має шрам на носі.

Був одягнений в темно-синю куртку, шапку з світлими буквами, чорні кросівки з червоною підошвою.

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