08:31 | 19.11.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі зник 10-річний хлопчик

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Правоохоронці Тернополя розшукують Фостика Радона Віталійовича 2011 року народження.

18 листопада в чергову частину територіального підрозділу поліції надійшло повідомлення про те, що малолітній хлопець не повернувся додому з навчання.
Прикмети: зріст 140 см., худорлявої статури. Має шрам на носі.
Був одягнений в темно-синю куртку, шапку з світлими буквами, чорні кросівки з червоною підошвою.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером 27-11-70 або на лінію 102.

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