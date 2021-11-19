У Тернополі зник 10-річний хлопчик
Правоохоронці Тернополя розшукують Фостика Радона Віталійовича 2011 року народження.
18 листопада в чергову частину територіального підрозділу поліції надійшло повідомлення про те, що малолітній хлопець не повернувся додому з навчання.
Прикмети: зріст 140 см., худорлявої статури. Має шрам на носі.
Був одягнений в темно-синю куртку, шапку з світлими буквами, чорні кросівки з червоною підошвою.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером 27-11-70 або на лінію 102.