11:14 | 6.06.2023
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На Тернопільщині водій не побачив дитину на пішохідному переході і збив її

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Водій автомобіля ЗАЗ –TF699P, проїжджаючи повз нерегульований пішохідний перехід, збив дитину та втік з місця автопригоди.

Про це повідомили в обласній поліції. 

Чотирнадцятирічну дівчинку з забоями госпіталізували до лікарні. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу втікача. Це житель Бучацької територіальної громади.

Чоловік каже, що не помітив, коли збив перехожого, а тому не зупинився. Його слова перевіряють слідчі

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