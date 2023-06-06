На Тернопільщині водій не побачив дитину на пішохідному переході і збив її

Водій автомобіля ЗАЗ –TF699P, проїжджаючи повз нерегульований пішохідний перехід, збив дитину та втік з місця автопригоди.

Про це повідомили в обласній поліції.

Чотирнадцятирічну дівчинку з забоями госпіталізували до лікарні. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу втікача. Це житель Бучацької територіальної громади.

Чоловік каже, що не помітив, коли збив перехожого, а тому не зупинився. Його слова перевіряють слідчі