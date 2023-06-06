росія підірвала греблю Каховської ГЕС

‼️ Підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Про це повідомляє Енергоатом.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції.

На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.

В разі зміни ситуації Енергоатом оперативно повідомить про стан справ.