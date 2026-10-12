«Хочу постріляти в поліцейських»: на Тернопільщині затримали чоловіка

Житель Чортківського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію 112 і вимагав приїзду поліцейських, щоб стріляти в них. Коли правоохоронці прибули на виклик, чоловік тримав у руках заряджену гладкоствольну рушницю.

Про це 12 жовтня повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

За інформацією поліції, чоловік назвався мисливцем, заявив, що має зброю та хоче стріляти. На місце події виїхав наряд групи реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності міста Монастириська.

Під час розмови з правоохоронцями чоловік ховався за дверима, тримаючи рушницю. Один із поліцейських вибив зброю з його рук. Як зазначають у поліції, рушниця була споряджена набоями та готова до пострілу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділення поліції № 2 міста Бучача повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза вбивством працівникові правоохоронного органу.

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.