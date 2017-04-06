На Тернопільщині виявлено порушення на ринку надання платних послуг медичними закладами
Монастириській та Заліщицькій районним радам рекомендовано скасувати рішення якими затверджено вартість медичних послуг, що надаються Монастириським районним територіальним медичним об’єднанням та Заліщицькою центральною комунальною лікарнею.
В ході дослідження ринку надання платних послуг медичними закладами області, Відділенням встановлено, що повноваження районних і обласних рад визначено статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Затвердження тарифів на платні медичні послуги не відноситься до повноважень районних рад, а тому дії районних рад кваліфіковано, як такі, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 7 статті 50 та статтею 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді дій органу місцевого самоврядування, що полягають у легітимації порушення законодавства про захист економічної конкуренції.