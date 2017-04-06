Принадливий Тернопіль. Будинок із вензелем (фото)

Цей будинок манить мене щораз, як проходжу повз. Та й взагалі, вулиця Миколи Коперника особлива, бо тут багато чого розглядати залишилося. Шкода, що воно обліплене рекламою, як набридливими мухами, котрим нема числа, й доводиться заплющувати очі й вишукувати вціліле, неприкрите й незамасковане.

Але доста про погане. Тепер лише про красиве будинку під номером 18.

Ліпнина. Вона тут просто чарівна – вензель, вповитий рослинними візерунками. Двері. Вигини декоративних граток заворожують, приглядаєшся та розглядаєш, вплутуючись у хитросплетіння. Сходи. Викручуючись, ведуть на другий поверх, ведуть неспішно, певні себе. Ось — тендітні завитки балясин, і теплінь поручнів проситься до погладжування.

І тут, в теплому осерді міста, чуєшся добре та органічно, вплітаючись у всі ті візерунки, бодай на трохи стаючи частиною чогось глобального та давнього.

Анна Золотнюк.

Поділіться:









