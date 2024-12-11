Тернополянам, чиї квартири постраждали від російського “шахеда”, влада виділила по 15 тис.грн

Власники постраждалих квартир внаслідок атаки ворожого шахеда отримають від міської ради по 15 тис. грн.

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям будинку на вул. Павла Чубинського, 1, житло яких зазнало підтоплень під час ліквідації пожежі, спричиненої атакою безпілотного літального апарата.

Рішення прийняте з метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій жителів Тернопільської міської територіальної громади.

Зокрема, семеро власників квартир отримають одноразову грошову допомогу за рахунок коштів резервного фонду. Кожному з постраждалих виплатять по 15 000 гривень. Загальна сума допомоги складає 105 000 гривень.

Нагадаємо, що для отримання грошової виплати, власникам квартир необхідно подати заяву на ім’я міського голови у відділ звернень міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 із долученням необхідних документів.