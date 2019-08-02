На Тернопільщині знаходиться єдина в Україні Каплиця-пантеон

У селі Лішня Кременецького району є єдина в Україні Каплиця-пантеон, збудована для увіковічнення пам`яті полеглих героїв України у війні з російськими окупантами. Це те місце, де будуть молитися за них живі, освячуючи пам`ять про них у своїх серцях і прийдешніх поколіннях.

Прізвища Героїв російсько-української війни, які віддали своє життя за волю та незалежність нашої держави, навіки закарбовані в граніті для майбутніх поколінь українців, щоб завжди пам’ятали, якою ціною нам дається мирне небо над головою.

Щороку, 7 серпня,батьки, дружини, рідні, друзі, побратими загинувших воїнів приїжджають до каплиці згадати у молитві справжніх Героїв України.

До цієї дати от. Андрій Любунь, що також є військовим священником, волонтером і настоятелем каплиці, планує встановити пам`ятник біля каплиці. Та й взагалі, багато роботи по впорядкуванню території біля пантеону лягає на його плечі .

Для бажаючих долучитися до цієї святої справи – Номер картки отця Андрія для пожертв на пантеон:

4731 2191 0733 1187 – Приватбанк, Любунь Андрій Степанович.

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