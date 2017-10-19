На Збаражчині школу назвали на честь Героя Андрія Чабана

Загальноосвітню школу, що у селі Залісці Збаразького району, назвали іменем українського військовослужбовця Андрія Чабана. Воїн загинув у зоні АТО, обороняючи територіальну цілісність України. Андрія добре пам’ятають у його рідній школі. Він був дуже розумним, дисциплінованим. Його улюбленими предметами були математика, географія, історія.

«Андрій був надзвичайно акуратним, старанним і дисциплінованим. Завжди ставився вимогливо до себе і друзів. Водночас був дуже добрим товаришем», – каже перша вчителька Андрія Ганна Вознюк.

Як пригадує мама Героя Зіна Іванівна, Андрій читав патріотичну літературу. Після здобуття вищої освіти, Андрій Чабан вступив до лав Збройних сил України. Із початком російської агресії на Сході України пішов обороняти територіальну цілісність і суверенітет держави.

«Визволяли вони Слов’янськ, Дзержинск. Андрій телефонував до мене і казав. А під Первомайськом загинув», – розповідає мама Героя Зіна Іванівна.

Життя бійця обірвалося у липні 2014 року. Андрій Чабан загинув від кулі снайпера, врятувавши побратимів ціною власного життя. Йому було лише 26 років. У 2015 році на фасаді школи, де навчався воїн, встановили меморіальну дошку. А восени цього року навчальному закладу було присвоєно ім’я Героя.

«Я звернулася до управління освіти та колективу школи, з проханням підтримати побажання батьків Андрія. Вони надзвичайно порядні, скромні люди, не наполягали ні на чому. Я дуже вдячна колективу і директору школи за те, що вони оперативно зібрали збори трудового колективу. Адже є процедура присвоєння імені. Ініціативу підтримала як школа, так і депутатський корпус сільської ради», – каже голова Збаразької районної ради, голова районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Світлана Боднар.

«Хочу побажати учням нашої школи, щоб вони були подібними до Андрія – любили свою землю, своїх батьків, свою країну», – зазначила сільський голова Залісців Марія Копач.

«Справа честі кожного із нас, як дорослого, так і наших дітей, щодня, щоразу жити і працювати так правильно, чесно, щоб нам не було соромно дивитися в очі батькам хлопців, які не повернулися з фронту», – наголошує старший офіцер групи по роботі з особовим складом та громадськістю Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська.

«Ми сьогодні згадуємо воїна Андрія, який за своє коротке і світле життя зумів принести самий найдорожчий плід – це своє життя – за добру долю і за волю нашої країни і приніс своє життя за своїх побратимів», – каже настоятель храму в с. Залісці отець Андрій.

Зазначимо, у Збаразькому районі школа у селі Залісці вже друга, яку назвали на честь загиблого на сході українського військовослужбовця.